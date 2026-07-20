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Infotag.md logoInfotag
20 Июля 2026, 13:24
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Немеренко: Большинство обещанных реформ в здравоохранении так и не внедрены

Бывший министр здравоохранения Алла Немеренко подвергла критике итоги реализации правительством Александра Мунтяну программы реформ в области здравоохранения.

Немеренко: Большинство обещанных реформ в здравоохранении так и не внедрены.
Немеренко: Большинство обещанных реформ в здравоохранении так и не внедрены.

Она написала на своей странице в facebook, что за восемь месяцев мандата большинство обещанных реформ осталось невыполненным, передает infotag.md

«Модернизация первичной медицинской помощи и больниц фактически не продвинулась: не было заметных закупок нового оборудования, автомобилей скорой помощи и масштабного обновления медицинской инфраструктуры», - указала Немеренко.

Бывшая глава ведомства раскритиковала и реализацию проектов по строительству региональных больниц в Бельцах и Кагуле. По ее утверждению, вместо ускорения строительства, сроки реализации затянулись, а тендер на проектирование больницы в Бельцах до сих пор не объявлен.

«Не реализованы планы по созданию университетских клинических хабов, цифровизации здравоохранения, внедрению электронных медицинских карт и цифровой карты здоровья», - перечислила Немеренко.

В то же время, она положительно оценила принятие в июле 2026 г. законодательных изменений, касающихся внедрения механизма оценки медицинских технологий, подчеркнув, что этот шаг соответствует обязательствам Молдовы в рамках процесса европейской интеграции.

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