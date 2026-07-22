Экс-премьер Александру Мунтяну пожелал мужества своему преемнику.

«Много лет назад Василе принял и развил мой инвестиционный портфель в Республике Молдова в Horizon Capital. Уверен, что он с таким же успехом справится и с этим портфелем — гораздо более важным, портфелем управления страной», — написал Александр Мунтяну, цитирует omniapres.md

Бывший премьер приветствовал тот факт, что 12 министров из его команды сохранили свои должности, подчеркнув важность преемственности. Он также поблагодарил членов своего кабинета, сотрудников Государственной канцелярии и международных партнеров за сотрудничество в течение последних восьми месяцев.

Мунтяну отметил, что за время его мандата правительство справилось с рядом кризисов, среди которых загрязнение Днестра, топливный кризис и инцидент с российским беспилотником, повредившим линию электропередачи Исакча–Вулканешты.

В своем обращении бывший глава правительства также опроверг предположения о том, что его отставка была связана с налоговой реформой.

«Надеюсь, что новое правительство доведет эти консультации до конца. И нет, я не ушел в отставку из-за налоговой реформы», — подчеркнул он.

В завершение Александр Мунтяну пожелал Василе Тофану успехов и заверил, что продолжит следить за его работой.

«В заключение хочу пожелать Василе того же, чего он пожелал мне в начале моего мандата: мужества! Мужество — это, пожалуй, самый важный ресурс на государственной должности. А я и впредь оставляю за собой право критиковать его, когда сочту это необходимым, в том же дружеском и конструктивном духе», — заключил бывший премьер-министр.