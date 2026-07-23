Перчун о ссоре с Мунтяну: Возможно, это повлияло на его решение уйти в отставку.

Министр образования Дан Перчун допускает, что полемика с экс-премьером Мунтяну могла повлиять на его решение уйти в отставку, однако не считает, что именно она стала единственной причиной.

Министр образования Дан Перчун заявил, что не считает правильным раскрывать подробности разговора, который состоялся у него с бывшим премьер-министром Александром Мунтяну за 2-3 дня до его отставки. По словам министра, встреча носила частный характер, поэтому он не намерен говорить о ее содержании, пишет jurnal.md

«Я бы не утверждал, что наша беседа стала причиной ухода Мунтяну. Думаю, что на определенном этапе господин Мунтяну сам расскажет об этом. Не думаю, что только один сложный разговор мог стать основанием для такого решения, но, возможно, он внес свой вклад», - сказал Перчун.

Министр подчеркнул, что не может назвать другие причины отставки и считает, что полные объяснения может дать только сам бывший глава правительства.

«Боюсь, что не могу сообщить больше того, что уже известно из публичного пространства. Это было его решение. Возможно, было несколько факторов. Была и та дискуссия по бюджетно-налоговой политике, возможно, были и другие обстоятельства, но мне они неизвестны. Господин Мунтяну уже дал те объяснения, которые счел нужным дать», - отметил министр.

На вопрос о содержании встречи Перчун отказался отвечать, подчеркнув, что это был личный разговор. Позже министр все же уточнил, что обсуждение касалось бюджетно-налоговой политики, порядка принятия решений в правительстве и работы исполнительной власти.

«Это был разговор о бюджетно-налоговой политике, о том, как принимаются решения, о функционировании правительства, о ряде организационных вопросов и не только. Я привык говорить то, что думаю и как вижу ситуацию», - добавил Перчун.

По словам Перчуна, недовольство возникло после того, как несколько членов правительства и парламентского большинства узнали из СМИ о некоторых положениях бюджетно-налоговой политики, хотя эти вопросы заранее не обсуждались внутри команды.

«Не думаю, что правильно раскрывать детали. Это был частный разговор с моим руководителем на тот момент. Мы обсуждали наиболее важные инициативы, которые уже появились в публичном пространстве, то, как они туда попали, и насколько команда была осведомлена о некоторых положениях. Получилось так, что многие из нас узнали из прессы о некоторых нормах бюджетно-налоговой политики, которые удивили и нас, и депутатов. Мы также говорили и о других внутренних вопросах работы команды», - заявил чиновник.