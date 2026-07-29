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protv.md logoprotv
29 Июля 2026, 13:24
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Женщина пожаловалась на условия в больнице Штефан-Водэ: «По палатам прыгают лягушки»

Женщина, которая находилась вместе с ребенком в инфекционном отделении Штефан-Водской районной больницы, пожаловалась на антисанитарные условия. Она сняла видео, на котором видно, что по палате и коридору прыгают лягушки.

Женщина пожаловалась на условия в больнице Штефан-Водэ: «По палатам прыгают лягушки».
Женщина пожаловалась на условия в больнице Штефан-Водэ: «По палатам прыгают лягушки».

По словам мамы ребенка, это были не единственные незваные «гости» в отделении — во время госпитализации она также заметила мышей, пишет protv.md

Женщина рассказала, что всю ночь не могла уснуть, опасаясь, что лягушки могут запрыгнуть на ребенка.

Она также пожаловалась на состояние палаты, утверждая, что условия были крайне плохими. По ее словам, из-за них она и ребенок не могли принять душ во время пребывания в больнице.

В Министерстве здравоохранения пока не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что в начале июля из-за антисанитарных условий в пищеблоке Бельцкой клинической больницы разгорелся скандал, в результате которого был уволен директор медучреждения. Тогдашний министр здравоохранения Эмиль Чебан лично отправился с проверкой в больницу, а после увиденного не смог сдержать слез.

Источник
protv.md logoprotv
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