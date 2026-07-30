Жительницы Штефан-Водского района вышли на протест против закрытия роддома.

Протестующие требуют открыть родильное отделение, утверждая, что отсутствие медицинских услуг для беременных и новорожденных ставит под угрозу будущее местного сообщества.

Протест состоялся в четверг, 30 июля. Женщины вышли на улицу с лозунгом «Без роддома в районе нет будущего» и потребовали от властей отменить решение о прекращении работы отделения, передает stiri.md со ссылкой на studio-l.online

Участницы акции считают, что направление беременных в больницу другого района ограничивает доступ к медицинской помощи вблизи места проживания и может создавать дополнительные трудности, особенно в экстренных ситуациях.

Напомним, отделение акушерства и гинекологии районной больницы Штефан-Водэ, в составе которого работал родильный блок, прекратило работу 29 июня на основании приказа Министерства здравоохранения. С тех пор беременных женщин из района направляют на роды в районную больницу Каушан.

Власти объяснили реорганизацию небольшим количеством родов и высокими расходами на содержание отделения. В роддоме Штефан-Водэ ежегодно принимали около 200 родов.

Министерство здравоохранения утверждает, что решение основано на медицинских критериях и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. По данным ведомства, концентрация родов в родильных отделениях с большим объемом работы, квалифицированным персоналом и необходимым оборудованием должна повысить безопасность и качество медицинских услуг.

Представители районной больницы Каушан заявили, что учреждение способно принять всех беременных из района Штефан-Водэ. Больница имеет второй уровень медицинской помощи, три родильных зала, современное оборудование и квалифицированный медицинский персонал.

Вместо родильного отделения в Штефан-Водэ администрация больницы намерена открыть отделение, где онкологические пациенты из района смогут получать химиотерапию.

До проведения протеста группа женщин также запустила петицию с требованием отменить приказ Министерства здравоохранения. Авторы инициативы заявили, что всего за несколько часов собрали более 5 тысяч подписей и готовы обратиться в Европейский суд по правам человека, если их требование не будет удовлетворено.

2 июля подписавшие петицию женщины встретились с министром здравоохранения Эмилем Чебаном во время его визита в районную больницу Штефан-Водэ. Женщины заявили, что решение было принято без консультаций с местным сообществом.

Во встрече также приняли участие руководство районной больницы Каушан и председатели районов Каушаны и Штефан-Водэ. Несмотря на разъяснения властей, жительницы района продолжают требовать вновь открыть роддом и сохранить услуги акушерства и гинекологии в Штефан-Водэ.