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unimedia.info logounimedia
1 Июля 2026, 12:16
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В Штефан-Водэ создали петицию против закрытия гинекологического отделения

Больница в Штефан-Водэ осталась без гинекологического отделения с 29 июня. Жители района, а также сотрудники возмущены сложившейся ситуацией. «Мы шокированы, подавлены, разочарованы, наши права нарушены», — говорят они.

В Штефан-Водэ создали петицию против закрытия гинекологического отделения.
В Штефан-Водэ создали петицию против закрытия гинекологического отделения.

Инициативная группа запустила онлайн-петицию с требованием отменить приказ министра здравоохранения. По их мнению, после закрытия отделения будет ограничен доступ к жизненно важным медицинским услугам для примерно 26 тысяч женщин, пишет unimedia.info

"Мы пишем от имени тысяч жителей Штефан-Водского района, глубоко обеспокоенных решением о прекращении работы акушерско-гинекологического отделения Штефан-Водской районной больницы. Это решение означает не просто закрытие отделения. Это означает, что около 26 тысяч женщин района в возрасте от 16 до 70 лет остаются без доступа к необходимой медицинской помощи в своём населённом пункте.

Важно подчеркнуть, что акушерско-гинекологическое отделение обслуживает не только женщин, готовящихся к родам. Оно оказывает медицинскую помощь всем женщинам района, включая экстренные гинекологические случаи, рискованные беременности, выкидыши, кровотечения, гинекологические операции, наблюдение за беременностью и послеродовой уход.

Закрытие отделения означает, что тысячи женщин будут вынуждены преодолевать большие расстояния (50–75 км) до отделения в Каушанах, чтобы получить медицинскую помощь, которая во многих случаях не терпит отлагательств и может решить вопрос жизни и смерти", - говорится в сообщении инициативной группы.

За считанные дни петицию против закрытия гинекологического отделения подписали сотни жителей района. В случае бездействия властей люди готовы выйти на протесты, а инициативная группа уже заявила о намерении обратиться в Европейский суд по правам человека.

Источник
unimedia.info logounimedia
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