Жительницы Штефан-Водэ потребовали вернуть работу родильного отделения.

Жительницы Штефан-Водского района обратились к министру здравоохранения Эмилю Чебану с требованием пересмотреть решение о закрытии отделения акушерства и гинекологии районной больницы.

На встрече с главой Минздрава они заявили, что реорганизация лишает женщин своевременного доступа к медицинской помощи и попросили отменить соответствующий приказ, передает realitatea.md со ссылкой наstudio-l.online

По словам участниц встречи, проблема касается не только родовспоможения, но и всей гинекологической помощи, включая консультации, лечение и оказание экстренной медицинской помощи.

Женщины отметили, что перевод рожениц в районную больницу Каушан создает дополнительные риски, особенно для жительниц отдаленных населенных пунктов, где дорога до нового места оказания помощи может занять значительное время. Они также сообщили, что собрали более пяти тысяч подписей за сохранение отделения и готовы добиваться пересмотра решения всеми законными способами, в том числе через международные судебные инстанции.

В свою очередь министр здравоохранения Эмиль Чебан заявил, что реформа основана на медицинских критериях и рекомендациях Всемирной организации здравоохранения. По его словам, ежегодно в Штефан-Водэ принимали около 200 родов, что не позволяет врачам поддерживать необходимую практику и обеспечивать высокий уровень медицинской помощи.

Министр также отметил, что отделение работало с существенным финансовым дефицитом, а концентрация специалистов и оборудования в районной больнице Каушан позволит повысить качество оказываемых услуг.

Напомним, с 29 июня отделение акушерства и гинекологии районной больницы Штефан-Водэ прекратило работу. Теперь всех беременных женщин направляют рожать в районную больницу Каушан. В Минздраве подчеркивают, что речь идет о реорганизации, а не о сокращении персонала.