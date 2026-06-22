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stiri.md logostiri
22 Июня 2026, 08:57
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В Молдове педагоги получат пять дополнительных дней отпуска

Педагоги получат пять дополнительных дней отпуска, при этом не потеряют ни дней отдыха, ни отпускных. Такое заявление сделала министр труда и социальной защиты Наталья Плугару.

Плугару: Педагоги получат пять дополнительных дней отпуска.
Плугару: Педагоги получат пять дополнительных дней отпуска.

Как пояснила министр, нововведение не сокращает период отдыха, а лишь меняет методику расчёта: отпуск теперь будет исчисляться в рабочих днях, благодаря чему суббота и воскресенье перестанут учитываться в общем количестве дней отпуска, пишет stiri.md

Наталья Плугару подчеркнула, что накопленные педагогами отпускные дни сохраняются в полном объёме, а уже приобретённые права на отдых не пересматриваются.

Напомним, что действующая система расчёта отпусков в календарных днях может быть заменена на расчёт по рабочим дням. При этом дополнительные дни отпуска, которые в настоящее время предоставляются некоторым бюджетникам за выслугу лет, могут быть отменены. 

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте, разработанном Министерством труда и социальной защиты. 

Источник
stiri.md logostiri
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