Стартовал конкурс для педагогов: в Кишиневе более 400 вакансий.

Министерство образования объявило конкурс по распределению педагогических кадров.

Больше всего вакансий открыто в Кишинёве, а меньше всего — в Дондюшанах, передает rupor.md

В столице доступны 412 вакансий. Далее следуют Чимишлия с 86 свободными местами, Гагаузия — с 84 и Новые Анены — с 80 вакансиями. Самое небольшое количество свободных должностей зафиксировано в Дондюшанском районе — всего четыре.

Наибольшее число вакансий открыто в лицеях, гимназиях и учреждениях дошкольного образования. Особенно востребованы воспитатели, а также преподаватели математики, физики и румынского языка.

В конкурсе могут принять участие специалисты в возрасте до 35 лет, имеющие соответствующее образование, включая выпускников колледжей, университетов и магистратур. Подать заявку могут и те, кто получил диплом ранее или за рубежом.

Молодые специалисты, распределённые на вакантные должности, смогут получить специальные надбавки. Размер выплат будет зависеть от уровня образования, места работы (город или село), а также от преподаваемой дисциплины. Дополнительные стимулы предусмотрены для преподавателей дефицитных предметов — химии, физики, математики, информатики и румынского языка в школах с русским языком обучения.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму, указав личные данные и подтвердив статус начинающего педагога. Документы будут рассматриваться с 1 по 15 июля, а результаты конкурса Министерство образования объявит 20 июля.