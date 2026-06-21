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logos.press.md logologos
21 Июня 2026, 12:30
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Плугару: Переход на расчет отпуска в рабочих днях не уменьшит выплаты и дни отдыха

Министр труда и социальной защиты Наталья Плугару утверждает, что предлагаемые изменения в порядке расчета ежегодного оплачиваемого отпуска не приведут к сокращению количества дней отдыха или размера отпускных пособий.

Плугару: Переход на расчет отпуска в рабочих днях не уменьшит выплаты и дни отдыха.
Плугару: Переход на расчет отпуска в рабочих днях не уменьшит выплаты и дни отдыха.

В своем публичном заявлении она пояснила, что реформа предусматривает переход от расчета отпуска в календарных днях к его расчету в рабочих днях, что позволит обеспечить справедливый подход ко всем работникам. «Никто не потеряет дни отдыха и никто не потеряет деньги. Меняется только методика расчета», — заявила министр, передает logos-pres.md

 По ее словам, в настоящее время минимальный отпуск, предусмотренный Трудовым кодексом, составляет 28 календарных дней, что на практике эквивалентно примерно 20 рабочим дням отдыха. С 1 января 2027 года минимальный отпуск будет установлен в размере 22 рабочих дней. 

Наталья Плугару аргументировала это тем, что нынешняя система может создавать неравенство между работниками в зависимости от того, как выходные дни совпадают с периодом отпуска. Новый механизм призван предоставить всем сотрудникам одинаковое количество фактических дней отдыха. 

Министр уточнила, что размер отпускного пособия не уменьшится, а все дни отпуска, накопленные до вступления в силу новых правил, будут сохранены. Кроме того, будут сохранены дополнительные отпуска, предоставляемые отдельным категориям работников. 

Речь идет о родителях, имеющих двух и более детей в возрасте до 14 лет, родителях, ухаживающих за детьми с ограниченными возможностями, а также о сотрудниках, работающих во вредных условиях труда. «Абсолютно все дни отпуска, накопленные до сих пор, сохраняются», — подчеркнула министр. 

Изменения должны вступить в силу 1 января 2027 года.

Источник
logos.press.md logologos
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