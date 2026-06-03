В Молдове могут ввести новую формулу расчёта отпускных дней: профсоюзы недовольны

Предложение поступило от Национальной ассоциации компаний в сфере информационно-коммуникационных технологий и поддерживается правительством, передает noi.md со ссылкой на radiomoldova.md

Сторонники инициативы утверждают, что новая формула упростит учёт отпусков, в то время как профсоюзы обращают внимание на возможные нежелательные последствия, включая снижение доходов сотрудников.

Представитель Национальной ассоциации компаний в сфере ИКТ Адриан Шербан говорит, что формула 20 рабочих дней для стандартной пятидневной рабочей недели является моделью, применяемой в нескольких странах Европейского союза. Эта модель успешно используется в европейских странах, и внедрение этой практики в Республике Молдова принесет больше ясности и уменьшит существующие несоответствия.

«Аргументов деловой среды в пользу перехода на будние дни много. В целом, работник не теряет деньги, но почему-то в том месяце, когда он брал отпускные дни в будние дни, не используя субботу и воскресенье, он получает меньше. Простой расчет показывает, что если средняя зарплата в календарный день составляет 600 леев, то средняя зарплата в рабочий день составляет 841 лей, а это значит, что если работник берет выходной в течение недели по личным нуждам, он получит в этот день не 841 лей, а 600», — отметил Адриан Шербан.

Министр финансов Андриан Гаврилицэ говорит, что модель, уже применяемая в ряде европейских стран, была бы выгодна для работников государственного сектора. «Нелогично предоставлять день отпуска в свободный день, то есть в субботу и воскресенье. Если вы предоставляете свободный день в рабочий день, вы предоставляете льготу», — сказал Андриан Гаврилицэ.

С другой стороны, вице-председатель Конфедерации профсоюзов Молдовы Сергей Саинчук предупредил, что изменение метода расчета может привести к снижению доходов сотрудников в случае фрагментации отпусков.

«На самом деле, услышанное меня совершенно не убедило в необходимости перевода отпускных дней из календарных дней в рабочие. Никаких аргументов не было приведено, но в нашей стране соблюдаются правила профсоюзов, пересмотренная Европейская социальная хартия и Директива ЕС 2003 года. Оба документа предусматривают предоставление ежегодного отпуска продолжительностью не менее четырех недель. Четыре недели означают 28 календарных дней, я не видел пятидневной рабочей недели. Преимущества, о которых нам говорят, на наш взгляд, не являются преимуществами», — прокомментировал Сергей Саинчук.

Власти, работодатели и профсоюзы договорились продолжить диалог с целью выработки компромиссного решения.