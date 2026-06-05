В Кишинёве уволили кондуктора после конфликта с 12-летней школьницей.

Об этом сообщила мать девочки, поблагодарив пользователей соцсетей за поддержку и руководство троллейбусного парка за оперативную реакцию.

По словам женщины, конфликт произошёл в троллейбусе маршрута №1. Кондуктор попросила школьницу предъявить проездной абонемент и заявила, что документ якобы просрочен. При этом у девочки был действующий ученический абонемент на летний период и ученический билет с фотографией, номером и названием лицея.

Как следует из видео, опубликованному мамой девочки, после проверки документов кондуктор потребовала передать ей абонемент для фотографирования. Девочка отказалась это сделать. После этого кондуктор схватила ребёнка за руку и выхватила проездной документ.

Мать школьницы также заявила, что это уже не первый подобный случай. Ранее тот же кондуктор, по её словам, уже предъявляла претензии к дочери, утверждая, что фотография в ученическом билете не соответствует предъявившему его ребёнку.

После публикации истории и подачи жалобы с семьёй связались представители троллейбусного парка. Как сообщила мать девочки, руководство принесло извинения, а кондуктора немедленно сняли с линии и впоследствии уволили.

"Надеюсь, что это будет уроком для нас всех", — написала женщина, отдельно поблагодарив руководство второго троллейбусного парка за оперативность и адекватную реакцию на произошедшее.

Ранее в Кишиневе в сильный дождь кондуктор выгнал из троллейбуса ребенка, который забыл дома абонемент, а денег на билет не было. После этого случая примар Ион Чебан заявил, что подобные случаи недопустимы. Мэр поручил руководству Управления городской мобильности, а также администрациям Управления электротранспорта и Автобусного парка регулярно проводить беседы с персоналом о том, как действовать в подобных ситуациях.



