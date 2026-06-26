Буданов о конфликте между Украиной и Польшей: Это еще не пик.

Кирилл Буданов оценил действия польской стороны как незрелость, несущую риски для обеих стран.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал дипломатические споры между Украиной и Польшей. Он назвал ситуацию «страшной ошибкой» и предупредил, что настоящий пик напряжения может быть еще впереди, передает tsn.ua

Об этом руководитель ОПУ сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии.

Буданов охарактеризовал ситуацию с Польшей как классическое дипломатическое напряжение, подчеркнув, что это еще не конфликт.

«С Польшей — это классическое дипломатическое напряжение. Это еще не конфликт. Это противоречия, давайте да. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, как говорится, если все не остановятся немного», — предостерег руководитель президентского офиса.