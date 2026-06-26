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tsn.ua logotsn
26 Июня 2026, 15:24
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Буданов о конфликте между Украиной и Польшей: Это еще не пик

Кирилл Буданов оценил действия польской стороны как незрелость, несущую риски для обеих стран.

Буданов о конфликте между Украиной и Польшей: Это еще не пик.
Буданов о конфликте между Украиной и Польшей: Это еще не пик.

Глава Офиса президента Украины Кирилл Буданов прокомментировал дипломатические споры между Украиной и Польшей. Он назвал ситуацию «страшной ошибкой» и предупредил, что настоящий пик напряжения может быть еще впереди, передает tsn.ua

Об этом руководитель ОПУ сказал во время открытой беседы со студентами Киево-Могилянской академии.

Буданов охарактеризовал ситуацию с Польшей как классическое дипломатическое напряжение, подчеркнув, что это еще не конфликт.

«С Польшей — это классическое дипломатическое напряжение. Это еще не конфликт. Это противоречия, давайте да. Это еще не пик, поверьте мне. Там дальше будет, как говорится, если все не остановятся немного», — предостерег руководитель президентского офиса.

Источник
tsn.ua logotsn
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