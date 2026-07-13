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unimedia.info logounimedia
13 Июля 2026, 09:02
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Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле

Двое сотрудников полиции подверглись нападению во время вмешательства в конфликт между несколькими людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле.
Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле.

По предварительной информации, двое мужчин напали на правоохранителей и сбили их с ног. В ситуацию вмешались несколько женщин, которые попытались защитить полицейских, передает unimedia.info

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Источник
unimedia.info logounimedia
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