Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле

Двое сотрудников полиции подверглись нападению во время вмешательства в конфликт между несколькими людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле.