13 Июля 2026, 09:02
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Двое полицейских пострадали при попытке пресечь конфликт в Кагуле
Двое сотрудников полиции подверглись нападению во время вмешательства в конфликт между несколькими людьми, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.
По предварительной информации, двое мужчин напали на правоохранителей и сбили их с ног. В ситуацию вмешались несколько женщин, которые попытались защитить полицейских, передает unimedia.info
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.