Чебан призвал не высаживать детей из троллейбусов и автобусов.

Реакция последовала после недавнего случая, когда ученицу четвёртого класса высадили из троллейбуса во время сильной непогоды, потому что она забыла проездной дома, сообщает Radio Moldova.

По словам мэра, в подобных случаях сотрудники транспорта могут проверить ученический дневник или другие документы, подтверждающие, что ребёнок учится в школе.

«Не должно быть ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта, независимо от причины. Мы, взрослые, должны проявлять мудрость и, прежде всего, профессионализм», — заявил Ион Чебан на заседании мэрии Кишинёва 25 мая.

Он подчеркнул, что подобные случаи недопустимы не только в отношении детей, но и людей с особыми потребностями. В связи с этим мэр поручил руководству Управления городской мобильности, а также администрациям Управления электротранспорта и Автобусного парка регулярно проводить беседы с персоналом о том, как действовать в подобных ситуациях.

Кроме того, Чебан потребовал, чтобы муниципальные транспортные предприятия регулярно публиковали контактные номера, по которым граждане смогут сообщать о подобных инцидентах.

Напомним, на прошлой неделе ученицу четвёртого класса высадили из троллейбуса после того, как контролёр обнаружил, что у неё нет при себе проездного. Инцидент произошёл во время сильного ветра и объявленного штормового предупреждения.

Родители девочки возмутились произошедшим, отметив, что вместо высадки ребёнка сотрудники могли попросить показать школьный дневник. Позже представители троллейбусного управления связались с семьёй, извинились и заверили, что подобные случаи не должны повториться.