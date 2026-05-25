Чебан призвал не высаживать детей из троллейбусов и автобусов
Детей нельзя высаживать из общественного транспорта только потому, что они забыли абонемент или не имеют денег на проезд. Контролёры и кондукторы должны искать альтернативные решения в подобных ситуациях, заявил мэр Ион Чебан.
Реакция последовала после недавнего случая, когда ученицу четвёртого класса высадили из троллейбуса во время сильной непогоды, потому что она забыла проездной дома, сообщает Radio Moldova.
По словам мэра, в подобных случаях сотрудники транспорта могут проверить ученический дневник или другие документы, подтверждающие, что ребёнок учится в школе.
«Не должно быть ситуаций, когда детей высаживают из общественного транспорта, независимо от причины. Мы, взрослые, должны проявлять мудрость и, прежде всего, профессионализм», — заявил Ион Чебан на заседании мэрии Кишинёва 25 мая.
Он подчеркнул, что подобные случаи недопустимы не только в отношении детей, но и людей с особыми потребностями. В связи с этим мэр поручил руководству Управления городской мобильности, а также администрациям Управления электротранспорта и Автобусного парка регулярно проводить беседы с персоналом о том, как действовать в подобных ситуациях.
Кроме того, Чебан потребовал, чтобы муниципальные транспортные предприятия регулярно публиковали контактные номера, по которым граждане смогут сообщать о подобных инцидентах.
Напомним, на прошлой неделе ученицу четвёртого класса высадили из троллейбуса после того, как контролёр обнаружил, что у неё нет при себе проездного. Инцидент произошёл во время сильного ветра и объявленного штормового предупреждения.
Родители девочки возмутились произошедшим, отметив, что вместо высадки ребёнка сотрудники могли попросить показать школьный дневник. Позже представители троллейбусного управления связались с семьёй, извинились и заверили, что подобные случаи не должны повториться.