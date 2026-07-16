Зеленский решил уволить Федорова из-за его конфликта с Сырским: Надо менять обоих.

Президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Михаила Федорова с должности министра обороны Украины из-за его конфликта с главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Об этом пишет Украинская правда со ссылкой на источники, передает nv.ua

По словам собеседников, на заседании фракции Слуга народа 15 июля президент Украины заявил, что больше не может мириться с постоянным конфликтом между Федоровым и Сырским, однако было заметно, что увольнение Федорова «дается Зеленскому очень непросто», говорится в материале.

«Они живут в двух разных мирах. Миша хочет всё цифровизировать, построить систему вокруг технологий. Военные же хотят, чтобы их просто слышали. Они просят закупить определенные виды вооружений, а он отказывается и финансирует другие направления. Они просто перестали слышать друг друга», — пересказывает слова президента Украины один из депутатов, присутствовавших на заседании фракции.

По словам народных депутатов, Зеленский пытался донести до них, что его главный мотив — сбалансировать отношения между армией и правительством.

«Доходило до абсурда. Приходил Сырский и говорил: Федоров ничего не дает под конкретные операции. Потом приходил Федоров и отвечал: Мы все дали, просто этим неправильно пользуются — не так и не там, где нужно. И так по кругу… Ну, я не могу допустить, чтобы в воюющей стране Министерство обороны и Генеральный штаб воевали между собой. По-хорошему, нужно менять обоих. Но одновременно я этого сделать не могу», — пересказывает нардеп слова президента.

Он также заявил, что Федоров не провел реформу мобилизации, а действующий глава МВД Игорь Клименко сможет «навести порядок» в системе пополнения ВСУ личным составом.

«Зеленский сказал: если 23 сентября Путин объявит всеобщую мобилизацию, то всем будет не до шуток и цифровых реформ. Нужно разобраться с мобилизацией до этого», — рассказал один из депутатов от Слуги народа.

В материале УП говорится, что президент оказался в ситуации конфликта двух концепций ведения войны, усугубившегося недовольством десятков оружейных кланов, отстраненных от оборонного бюджета. Зеленский сделал выбор в пользу сохранения правил игры в нынешней военной вертикали.

Отставка Федорова — что известно

15 июля Зеленский заявлял, что еще не определился, станет ли Михаил Федоров министром обороны в новом составе правительства после ухода Юлии Свириденко с поста премьер-министра.

Позже народный депутат Ярослав Железняк сообщил, что Зеленский внесет кандидатуру Игоря Клименко, возглавляющего Министерство внутренних дел, на должность главы Минобороны вместо Федорова.

The Economist писало, что Федоров столкнулся с острым сопротивлением со стороны военного руководства из-за своих реформ, несмотря на успехи в развитии беспилотных технологий и цифровизации армии.

Голосование в Верховной Раде за новый состав правительства ожидается 16 июля.