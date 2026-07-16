В CNAS опровергли информацию о требовании вернуть пособие по инвалидности

Национальная касса социального страхования (CNAS) опровергла появившуюся в публичном пространстве информацию о том, что от некоторых получателей пособий по инвалидности требуют вернуть деньги из-за якобы произведенных переплат.

Реакция учреждения последовала после того, как жительница Кишинева публично заявила, что власти потребовали от нее вернуть почти 60 тысяч леев, поскольку ее ребенку с инвалидностью на протяжении нескольких лет якобы выплачивали пособие в большем размере, чем это было предусмотрено, передает stiri.md

В своем заявлении НКСС назвало утверждения о предполагаемых переплатах в отношении некоторых получателей пособий по инвалидности ошибочными.

«На сегодняшний день не было вынесено решений о возврате неправомерно выплаченных сумм и не составлено никаких протоколов о взыскании средств, о которых говорится в распространяемой информации. Кроме того, лица, которых касается эта информация, не имеют задолженности перед бюджетом государственного социального страхования. Они были и остаются получателями социальных выплат на условиях, предусмотренных действующим законодательством», — говорится в сообщении учреждения.

В НКСС также подчеркнули, что вся переписка с получателями социальных выплат ведется исключительно через официальные каналы связи, а не посредством телефонных звонков.

Напомним, что ранее жительница Кишинева, которая воспитывает ребенка с инвалидностью рассказала, что ее вызвали в Национальную кассу социального страхования для подписания протокола о взыскании почти 60 тысяч леев. По словам женщины, на протяжении нескольких лет ее ребенку ошибочно начисляли пенсию в большем размере, чем положено, а теперь власти намерены удерживать до 30% ежемесячной пенсии для возврата переплаты.