theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
25 Июня 2026, 11:53
5 834
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Пенсию в Молдове можно оформить онлайн: разъяснение НКСС

Гражданам Молдовы, которые достигли пенсионного возраста, необходимо подать заявление и пакет документов для назначения пенсии. НКСС разъяснила, какие документы требуются и куда следует обращаться.

Пенсию в Молдове можно оформить онлайн: разъяснение НКСС.
Пенсию в Молдове можно оформить онлайн: разъяснение НКСС.

Согласно информации ведомства, заявление может подать сам заявитель, его опекун или представитель по доверенности либо через электронную подпись, пишет rupor.md

Для оформления пенсии необходимо предоставить удостоверение личности (оригинал и копия), трудовую книжку (если данные не оцифрованы), а также документы, подтверждающие страховой стаж. В отдельных случаях могут потребоваться дипломы об образовании (до 1999 года), военный билет или документы о прохождении военной службы.

Также могут запрашиваться подтверждения периодов ухода за людьми с тяжелой инвалидностью или пожилыми людьми (старше 75 лет) за периоды до 1999 года, а также другие документы в зависимости от ситуации.

Национальная касса социального страхования уточняет, что при наличии электронной или мобильной подписи заявление можно подать онлайн через сервис e-Cerere Stabilire pensie на официальном сайте учреждения. В этом случае данные берутся из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте