Пенсию в Молдове можно оформить онлайн: разъяснение НКСС.

Гражданам Молдовы, которые достигли пенсионного возраста, необходимо подать заявление и пакет документов для назначения пенсии. НКСС разъяснила, какие документы требуются и куда следует обращаться.

Согласно информации ведомства, заявление может подать сам заявитель, его опекун или представитель по доверенности либо через электронную подпись, пишет rupor.md

Для оформления пенсии необходимо предоставить удостоверение личности (оригинал и копия), трудовую книжку (если данные не оцифрованы), а также документы, подтверждающие страховой стаж. В отдельных случаях могут потребоваться дипломы об образовании (до 1999 года), военный билет или документы о прохождении военной службы.

Также могут запрашиваться подтверждения периодов ухода за людьми с тяжелой инвалидностью или пожилыми людьми (старше 75 лет) за периоды до 1999 года, а также другие документы в зависимости от ситуации.

Национальная касса социального страхования уточняет, что при наличии электронной или мобильной подписи заявление можно подать онлайн через сервис e-Cerere Stabilire pensie на официальном сайте учреждения. В этом случае данные берутся из индивидуального лицевого счета застрахованного лица.