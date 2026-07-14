От мамы ребенка с инвалидностью требуют вернуть 60 тысяч леев: реакция депутата PAS.

Депутат PAS Людмила Адамчук отреагировала на историю жительницы Кишинева, которая заявила, что власти требуют от ее семьи вернуть почти 60 тысяч леев из-за ошибки при начислении выплат ребенку с инвалидностью.

Парламентарий призвала родителей детей с инвалидностью проверить, не получают ли они одновременно услугу персонального ассистента и пособие по уходу, сопровождению и надзору, поскольку законодательство не допускает совмещения этих двух видов поддержки, пишет omniapres.md

«Если вы пользуетесь услугой персонального ассистента, необходимо отказаться от пособия. Если получаете пособие, вы не можете одновременно пользоваться услугой персонального ассистента», — пояснила Адамчук.

Она отметила, что в случае выявления неправомерно выплаченных средств закон предусматривает их взыскание, однако каждый случай должен рассматриваться индивидуально.

По словам депутата, если получатель предоставил недостоверные сведения или не сообщил об изменении обстоятельств, он может быть обязан вернуть деньги. Однако если задолженность возникла из-за ошибки государственных органов, ответственность должна нести соответствующая организация, а не автоматически возлагаться на получателя.

Поводом для заявления стала публикация матери ребенка с инвалидностью, которая сообщила, что ее вызвали в Национальную кассу социального страхования для подписания протокола о взыскании почти 60 тысяч леев. По словам женщины, на протяжении нескольких лет ее ребенку ошибочно начисляли пенсию в большем размере, чем положено, а теперь власти намерены удерживать до 30% ежемесячной пенсии для возврата переплаты.

Мать утверждает, что пенсия ребенка составляет около 2400 леев в месяц, и считает, что такие удержания станут серьезным финансовым ударом для семьи.