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moldpres.md logomoldpres
3 Июля 2026, 16:12
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НКСС профинансировала пенсии и социальные пособия получателей, имеющих банковские карты

Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала пенсии и социальные пособия для получателей, имеющих банковские карты. Общая сумма выплат составила 2330,0 млн леев.

НКСС профинансировала пенсии и социальные пособия получателей, имеющих банковские карты.
НКСС профинансировала пенсии и социальные пособия получателей, имеющих банковские карты.

Как сообщили в НКСС, деньги будут доступны после обработки платежей в рамках правительственного сервиса MPay, передает moldpres.md

Учреждение напоминает гражданам, что пенсии и социальные выплаты могут быть получены двумя способами. Так, необходимо открыть социальную банковскую карту или привязать любой существующий банковский счет к социальным выплатам через приложение EVO, чтобы получать деньги в любой точке мира. Кроме того, вы можете получить деньги в любом почтовом отделении страны.

Получатели, которые выбирают получение выплат в почтовом отделении, должны забрать деньги в течение трех месяцев. Если в этот период деньги не будут получены, выплата будет приостановлена. Для ее возобновления необходимо обратиться в Территориальную кассу социального страхования по месту жительства с удостоверением личности и подать заявление.

Для получения дополнительной информации получатели могут звонить в Колл-центр НКСС по номеру телефона  022-257-777.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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