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moldpres.md logomoldpres
6 Июля 2026, 19:38
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НКСС профинансировала пособия для семей с детьми

Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала выплату пособий, предназначенных для семей с детьми, а также других социальных выплат на общую сумму 350,2 млн леев.

НКСС профинансировала пособия для семей с детьми.
НКСС профинансировала пособия для семей с детьми.

Средства предназначены для выплаты единовременных пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу и воспитанию ребёнка, пособий по уходу за детьми-близнецами, отцовских пособий, пособий по беременности и родам, а также пособий по временной нетрудоспособности, передает moldpres.md

Как отметили в НКСС, получатели смогут снять деньги после обработки платежей через государственный электронный платёжный сервис MPay.

Учреждение напоминает, что социальные выплаты могут быть получены двумя способами: путём перевода на социальную банковскую карту или на любой банковский счёт, привязанный к социальным выплатам через приложение EVO, либо путём получения наличных в любом почтовом отделении на территории Республики Молдова.

НКСС обращает внимание, что получатели, которые выбирают получение выплат в почтовых отделениях, должны снять деньги в течение трёх месяцев. В противном случае выплата будет приостановлена. Для её возобновления необходимо подать заявление в территориальное управление Кассы социального страхования по месту жительства, предъявив удостоверение личности.

Источник
moldpres.md logomoldpres
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