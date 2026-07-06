НКСС профинансировала пособия для семей с детьми.

Национальная касса социального страхования (НКСС) профинансировала выплату пособий, предназначенных для семей с детьми, а также других социальных выплат на общую сумму 350,2 млн леев.

Средства предназначены для выплаты единовременных пособий при рождении ребёнка, пособий по уходу и воспитанию ребёнка, пособий по уходу за детьми-близнецами, отцовских пособий, пособий по беременности и родам, а также пособий по временной нетрудоспособности, передает moldpres.md

Как отметили в НКСС, получатели смогут снять деньги после обработки платежей через государственный электронный платёжный сервис MPay.

Учреждение напоминает, что социальные выплаты могут быть получены двумя способами: путём перевода на социальную банковскую карту или на любой банковский счёт, привязанный к социальным выплатам через приложение EVO, либо путём получения наличных в любом почтовом отделении на территории Республики Молдова.

НКСС обращает внимание, что получатели, которые выбирают получение выплат в почтовых отделениях, должны снять деньги в течение трёх месяцев. В противном случае выплата будет приостановлена. Для её возобновления необходимо подать заявление в территориальное управление Кассы социального страхования по месту жительства, предъявив удостоверение личности.