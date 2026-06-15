Усатый: Банки проверяют простых граждан, а мошенники выводят сотни тысяч без проблем.

«Когда простые люди хотят перевести или снять деньги со своего банковского счёта, их проверяют и ограничивают. Но когда сотни тысяч леев выводятся из системы, чтобы попасть к мошенникам, никаких вопросов почему-то не возникает. И это при том, что, как утверждает Национальный банк Молдовы, около 60% мошенничеств, совершаемых через коммерческие банки, осуществляются с использованием наличных денег. А это предполагает и наличие курьеров, которые приходят с сумкой в обменный пункт…», — заявил Ренато Усатый, цитирует ziua.md

Политик также подчеркнул, что эта проблема не оказалась бы сегодня в центре внимания властей, если бы нынешний год был избирательным. По его мнению, правящая власть осмелилась заняться этим вопросом только сейчас, поскольку больше не рискует нанести ущерб своему политическому имиджу.

«Посмотрите, чтобы было понятно: хотя различные службы оперируют разными цифрами, эти схемы действовали в период 2022–2026 годов. Причина, по которой мы сегодня собрались, обсуждаем этот вопрос и создали следственную комиссию, проста: в этом году в стране нет никаких выборов. До сих пор выборы проходили каждый год, и власти избегали этой темы, чтобы не раздражать общественное мнение», — добавил лидер «Нашей Партии».

Напомним, что в пятницу, 12 июня, в парламенте состоялись слушания по вопросам телефонного и онлайн-мошенничества. Ренато Усатый заявил, что телефонные и интернет-мошенничества по своим масштабам уже превзошли «кражу миллиарда» и Ландромат. В этой связи он предложил в срочном порядке создать Национальный антифрод-фокусный центр, который в режиме онлайн и в реальном времени координировал бы работу по предупреждению мошенничества, блокировке преступных схем и оперативному информированию граждан.