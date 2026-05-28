Минкульт Молдовы одобрил выступление несуществующего DJ на Балу выпускников.

По словам депутата, артиста под именем DJ Rumer не существует, однако министерство все равно одобрило его участие наряду с Максимом Галкиным, певицей Zivert и артисткой Серовой, сообщает realitatea.md

«Я специально назвал вымышленное имя, чтобы посмотреть, насколько хорошо у нас работают Министерство культуры и СИБ», — заявил депутат перед заседанием парламента в четверг.

Напомним, накануне Министерство культуры сообщило, что не вводит запрет на участие артистов из Российской Федерации в мероприятиях, организуемых в Республике Молдова, в том числе на Балу выпускников. При этом ведомство рекомендовало организаторам избегать приглашения лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины.