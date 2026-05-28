theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
realitatea.md logorealitatea
28 Мая 2026, 10:44
12 026
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Минкульт Молдовы одобрил выступление несуществующего DJ на Балу выпускников

Ренато Усатый заявил, что выдумал имя DJ и предложил его для участия в Фестивале выпускников, чтобы проверить, действительно ли Министерство культуры проверяет тех, кого допускает к мероприятию.

Минкульт Молдовы одобрил выступление несуществующего DJ на Балу выпускников.
Минкульт Молдовы одобрил выступление несуществующего DJ на Балу выпускников.

По словам депутата, артиста под именем DJ Rumer не существует, однако министерство все равно одобрило его участие наряду с Максимом Галкиным, певицей Zivert и артисткой Серовой, сообщает realitatea.md

«Я специально назвал вымышленное имя, чтобы посмотреть, насколько хорошо у нас работают Министерство культуры и СИБ», — заявил депутат перед заседанием парламента в четверг.

Напомним, накануне Министерство культуры сообщило, что не вводит запрет на участие артистов из Российской Федерации в мероприятиях, организуемых в Республике Молдова, в том числе на Балу выпускников. При этом ведомство рекомендовало организаторам избегать приглашения лиц, поддерживающих военную агрессию России против Украины.

Источник
realitatea.md logorealitatea
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте