Усатый пообещал до 2 млн леев за информацию о наркосетях и их покровителях.

Заявление прозвучало после того, как правительство дало отрицательное заключение на законодательную инициативу «Нашей Партии» об ужесточении наказаний для наркоторговцев и лиц, вовлечённых в организацию наркосетей, пишет rupor.md

По словам политика, любой человек, предоставивший информацию о наркоторговце, сможет анонимно получить вознаграждение в размере одного миллиона леев. За сведения о сотрудниках полиции, прокуратуры, СИБ или других чиновниках, причастных к покровительству наркосетям, обещано вознаграждение в размере двух миллионов леев, а также содействие в получении гражданства одной из европейских стран и защита семьи.

Ренато Усатый обвинил власти в игнорировании разрушительных последствий потребления наркотиков для молодёжи и семей в Республике Молдова.

«Я хочу показать, что на самом деле происходит в Республике Молдова», — заявил Усатый, уточнив, что эта инициатива обсуждалась с рядом партнёров по развитию.

Напомним, что «Наша Партия» зарегистрировала в парламенте проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий существенное ужесточение наказаний для лиц, которые организуют, содействуют, распространяют или способствуют потреблению наркотиков. В тяжёлых случаях — таких как торговля наркотиками в крупных объёмах, деятельность организованных преступных группировок или другие отягчающие обстоятельства — предлагается наказание от 12 до 25 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение. Правительство дало отрицательное заключение на этот законопроект.