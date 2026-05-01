theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
rupor.md logorupor
29 Мая 2026, 07:45
2
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Усатый пообещал до 2 млн леев за информацию о наркосетях и их покровителях

Лидер «Нашей Партии» Ренато Усатый объявил о запуске инициативы по выявлению лиц, причастных к организации наркотрафика, а также чиновников, которые, по его словам, могут покрывать эти сети.

Усатый пообещал до 2 млн леев за информацию о наркосетях и их покровителях.
Усатый пообещал до 2 млн леев за информацию о наркосетях и их покровителях.

Заявление прозвучало после того, как правительство дало отрицательное заключение на законодательную инициативу «Нашей Партии» об ужесточении наказаний для наркоторговцев и лиц, вовлечённых в организацию наркосетей, пишет rupor.md

По словам политика, любой человек, предоставивший информацию о наркоторговце, сможет анонимно получить вознаграждение в размере одного миллиона леев. За сведения о сотрудниках полиции, прокуратуры, СИБ или других чиновниках, причастных к покровительству наркосетям, обещано вознаграждение в размере двух миллионов леев, а также содействие в получении гражданства одной из европейских стран и защита семьи.

Ренато Усатый обвинил власти в игнорировании разрушительных последствий потребления наркотиков для молодёжи и семей в Республике Молдова.

«Я хочу показать, что на самом деле происходит в Республике Молдова», — заявил Усатый, уточнив, что эта инициатива обсуждалась с рядом партнёров по развитию.

Напомним, что «Наша Партия» зарегистрировала в парламенте проект поправок в Уголовный кодекс, предусматривающий существенное ужесточение наказаний для лиц, которые организуют, содействуют, распространяют или способствуют потреблению наркотиков. В тяжёлых случаях — таких как торговля наркотиками в крупных объёмах, деятельность организованных преступных группировок или другие отягчающие обстоятельства — предлагается наказание от 12 до 25 лет лишения свободы, а в отдельных случаях — пожизненное заключение. Правительство дало отрицательное заключение на этот законопроект.

Источник
rupor.md logorupor
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте