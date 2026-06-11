Усатый об уходе с поста в Комиссии по нацбезопасности: Не представили результатов.

Политик утверждает, что решение связано с тем, как была организована работа комиссии по расследованию телефонного мошенничества, в результате которого обманули многих граждан, выманив сотни тысяч леев. Политик считает, что право возглавлять такую комиссию должно принадлежать ее инициаторам, сообщает stiri.md

«Я решил уйти с поста заместителя председателя Комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку, потому что считаю, что право возглавлять следственную комиссию должно принадлежать тем, кто её инициировал. Если её инициировала оппозиция, то естественно, что она её и возглавит. Неважно, к какой партии она принадлежит, иначе о каких расследованиях мы можем говорить?» — заявил Ренато Усатый.

Он выразил недовольство тем, что спустя неделю после создания следственной комиссии ни одно заседание не состоялось, и никаких результатов представлено не было.

«Тем временем граждане пострадали ещё на 10 миллионов леев, подтверждено 83 случая, а никакого заседания не состоялось», — сказал лидер «Нашей партии».

Усатый провёл различие между слушаниями, организованными в парламенте, и деятельностью следственной комиссии, заявив, что руководство со стороны оппозиции позволило бы расследованиям продвигаться быстрее.

В то же время политик раскритиковал организацию закрытых заседаний, считая, что пресса должна была иметь доступ к некоторым обсуждениям.

«Закрытые заседания проводятся, и я считаю, что в некоторых случаях представители СМИ должны были присутствовать. Речь шла не об информации, которая не должна быть известна гражданам», — заключил он.