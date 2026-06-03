Священный Синод утвердил отставку митрополита Петру, замешенного в секс-скандале.

Как сообщает Румынский Патриархат, уход иерарха означает полное прекращение его административной, литургической и пастырской деятельности. Петру Пэдурару руководил Бессарабской митрополией более тридцати лет, пишет nordnews.md

Священный Синод также распорядился незамедлительно начать процедуры, предусмотренные церковным уставом, для избрания нового архиепископа Кишинёвского, митрополита Бессарабии и Экзарха Плаев. Организация выборов и все необходимые для этого шаги будут координироваться Канцелярией Священного Синода.

Решение было принято в рамках рабочего заседания Священного Синода, которое прошло под председательством Патриарха Даниила. Заседание состоялось в зале во Дворце Патриархии в Бухаресте.

Напомним, что Митрополит Петру подал прошение об уходе с должности архиепископа и митрополита Бессарабии. Хотя Румынский патриархат заявил, что уход бывшего митрополита Бессарабского произошел «по причине возраста, здоровья и во благо Церкви», причиной этого шага, как утверждается, стала публикация видеозаписи, на которой митрополит Петру Бессарабский запечатлен в момент сексуальных отношений с мужчиной.