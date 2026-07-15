Правительство приняло отставку главы Агентства публичной собственности.

Правительство сегодня, 15 июля, приняло заявление об отставке, поданное генеральным директором Агентства публичной собственности (АПС) Романом Кожухарем.

Проект был представлен заместителем генерального секретаря правительства Александру Якубом. Он сообщил, что исполнение обязанностей генерального директора АПС будет возложено на заместителя генерального директора агентства Иона Чумака, передает moldpres.md

Роман Кожухарь подал заявление об отставке 29 июня текущего года после скандала в компании MoldATSA.