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eurointegration.com.ua logoeurointegration
15 Июля 2026, 19:36
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Сийярто ушел из парламента Венгрии ради работы в BYD

Министр иностранных дел Венгрии в правительстве Виктора Орбана Петер Сийярто объявил, что сложил депутатский мандат и устраивается на работу к китайскому автопроизводителю BYD.

Сийярто ушел из парламента Венгрии ради работы в BYD.
Сийярто ушел из парламента Венгрии ради работы в BYD.

Об этом Сийярто написал в своём Facebook, передает eurointegration.com.ua

Сийярто, который на посту министра был большим сторонником китайских электромобилей, подал заявление о сложении своего парламентского мандата.

"Причина в том, что я получил чрезвычайно почетное предложение занять международную должность в одной из ведущих компаний мировой экономики. BYD – это одна из величайших историй успеха в автомобильной промышленности за последние двадцать лет и одновременно мировой лидер по производству автомобилей на новых источниках энергии", – написал Сийярто.

Он отметил, что отныне будет работать на должности руководителя, ответственного за внешние связи и развитие новых направлений бизнеса этой группы компаний.

Агентство MTI получило от венгерского представительства BYD информацию о том, что Сийярто получил "глобальную, международную должность" и не будет входить в руководство компании в Венгрии.

Сийярто был министром иностранных дел в трех правительствах Виктора Орбана. Стоит отметить, что он был самым заметным лицом пророссийской политики Орбана.

Источник
eurointegration.com.ua logoeurointegration
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