Кожухарь объяснил, почему после заявления об отставке продолжает руководить АПС.

Директор Агентства публичной собственности (АПС) Роман Кожухарь продолжает исполнять свои обязанности, несмотря на то что подал заявление об отставке более двух недель назад.

В этой связи он пояснил, что его уход с должности должен быть официально утвержден правительством. По словам Кожухаря, заявление об отставке он подал во время отпуска, пишет tv8.md

«Я подал заявление, когда находился в отпуске. Насколько мне известно, этот вопрос должны включить в повестку заседания правительства, поскольку заявление должно быть одобрено кабинетом министров. То есть необходимо либо распоряжение премьер-министра, либо решение правительства, принятое путем голосования», — заявил он.

Глава АПС также сообщил, что уже вернулся к работе.

«Если мое заявление утвердят, то, вероятно, это будет мой последний рабочий день», — отметил Кожухарь.

Напомним, 29 июня Роман Кожухарь объявил о своей отставке, заявив, что берет на себя ответственность за деятельность Агентства публичной собственности на фоне проверок, проводимых на госпредприятии MoldATSA.

Скандал вокруг MoldATSA разгорелся после увольнения директора предприятия Думитру Вангели. Согласно расследованию, опубликованному Ziarul de Gardă, он якобы указал в своем резюме недостоверные сведения, в том числе о профессиональном опыте в Канаде.

По данным расследования, Вангели утверждал, что получил лицензию пилота в Канаде и работал в авиакомпании Air Canada, однако перевозчик сообщил, что не располагает какими-либо сведениями, подтверждающими эти заявления. Кроме того, авторы расследования утверждают, что некоторые самолеты, указанные в его резюме, в обозначенный период вообще не входили в парк авиакомпании.