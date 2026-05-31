Ушедший в отставку митрополит Бессарабии оказался замешанным в сексуальном скандале.

На его место был назначен Теофан, архиепископ Ясский и митрополит Молдовы и Буковины, в качестве его заместителя до проведения установленных законом выборов нового архиепископа Кишиневского и митрополита Бессарабского, передает tvrinfo.ro

Хотя Румынский патриархат заявил, что уход бывшего митрополита Бессарабского произошел «по причине возраста, здоровья и во благо Церкви», причиной этого шага, как утверждается, стала публикация на сайте strictsecret.com видеозаписей, на которых митрополит Петру Бессарабский запечатлен в момент сексуальных отношений с мужчиной.