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stiri.md logostiri
29 Июня 2026, 07:54
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Правительство после протеста против налоговой реформы: «Мы услышали людей»

Правительство отреагировало на протест, организованный в воскресенье в Кишинёве против проекта налоговой реформы на 2027 год, заявив, что пересмотрит предложенные меры и продолжит консультации с заинтересованными сторонами.

Правительство после протеста против налоговой реформы: «Мы услышали людей».
Правительство после протеста против налоговой реформы: «Мы услышали людей».

В своём официальном ответе исполнительная власть подчеркнула, что основной целью налоговой реформы и закона об оплате труда является содействие росту доходов населения, стимулирование инвестиционной активности и устойчивое развитие экономики, передаёт stiri.md

В правительстве заявили, что внимательно изучили все замечания, поступившие от граждан, в связи с представленным проектом.

«Мы услышали различные точки зрения и прислушались к голосу людей. Мы уже объявили о том, что берём паузу для того, чтобы переосмыслить налоговую политику и другие предложенные меры», — говорится в официальном сообщении правительства.

По информации кабинета министров, в ближайшее время все предложения будут тщательно пересмотрены, а процесс консультаций продолжится с целью выработки решения, которое было бы «справедливым и устойчивым» как для граждан, так и для представителей предпринимательской среды.

Напомним, что в воскресенье у здания парламента в Кишинёве состоялась акция протеста против проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год. Организаторы акции потребовали приостановить повышение НДС на товары первой необходимости и услуги.

Источник
stiri.md logostiri
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