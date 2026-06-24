Костюк призвал граждан выйти на протест против повышения НДС.

Лидер партии «Демократия дома» Василе Костюк призвал граждан выйти на протест против проекта бюджетно-налоговой политики на 2027 год. Акция запланирована на воскресенье, 28 июня, 11:00, у здания парламента.

«Настал момент, когда народ Молдовы должен выйти на улицу. Только народ может остановить экономическую катастрофу, которая надвигается на каждого из нас. Только молдавский народ может цивилизованно сказать «нет» политике, которая разрушает экономику и опустошает кошельки граждан», — заявил Костюк в видеообращении, опубликованном в соцсетях, цитирует omniapres.md

Политик подчеркнул, что в последние дни он провёл множество встреч и консультаций, в том числе с людьми из силовых структур, которые обеспокоены предложенными поправками, затрагивающих механизм выхода на пенсию.

«Мы консультировались со многими людьми, начиная с правоохранительных органов, сотрудников полиции, которых это затронет, пограничников, пожарных, тех, кто собирается выйти на пенсию в 50 лет. Мы много говорили с работниками здравоохранения, мы увидели критику, в том числе и со стороны министра», — сказал Костюк.

Политик считает, что только путем давления со стороны общественности правительство будет вынуждено отказаться от критикуемой реформы.

«Это наш единственный шанс остановить эти изменения. Европейцы этого не требовали. Данная бюджетно-налоговая политика родилась в головах тех, кто решил залезть в карманы граждан, потому что им самим не хватает на «кузин», — заявил депутат, намекнув на скандал с высокими выплатами в MoldATSA для родственницы Майи Санду.

Василие Костюк также подчеркнул, что участники должны приходить без партийных флагов — акция объявлена гражданской, а не политической.

«Не приходите заниматься политикой на горе людей. Оставьте политические цвета дома! Мы выходим как граждане с чётким требованием: немедленно приостановить повышение НДС на все товары первой необходимости и услуги», — заключил он.