Катлабуга о протесте фермеров: Они имеют полное право, я буду рядом с ними.

Министр сельского хозяйства прокомментировала заявления фермеров о возможных новых протестах. Она заявила, что уважает право граждан на выражение недовольства, но призвала не превращать акции протеста в политический инструмент.

«Фермеры имеют полное право протестовать. Я буду рядом с ними. Но я не хочу, чтобы аграриев использовали в акциях с политическим подтекстом», — подчеркнула Людмила Катлабуга, призвав аграрный сектор внимательно анализировать текущий контекст, передает rupor.md

Катлабуга признала, что внедрение некоторых мер поддержки задерживается. При этом она пообещала полную прозрачность, постоянную коммуникацию и поиск решений для накопившихся в секторе проблем.

Заявление министра прозвучало на фоне ультиматума со стороны профильных объединений. Ранее совет ассоциации Forța Fermierilor («Сила фермеров») сообщил о готовности выйти на масштабный общенациональный протест 24 июня, если правительство не выполнит их требования.

Решение о подготовке к забастовке было принято на заседании 16 июня. По словам представителей ассоциации, ситуация в аграрном секторе остается критической, а профильное министерство нарушило обещание начать прямые переговоры до 15 июня — диалог с фермерами так и не был установлен.