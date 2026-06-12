Фермеры выводят технику на протесты.

По данным Ассоциации «Сила фермеров», аграрии Резинского района будут стоять с техникой на дороге Оргеев–Резина, у села Бушовка, с 9:00 до 14:00, пишет omniapres.md

В Кагульском районе протест проходит на трассе Кантемир–Кагул, возле Андрушул-де-Жос. В Фалештском - фермеры собрались на дороге Скулень–Фалешты, на въезде в город, у торгового центра Supraten и автовокзала. Организаторы подчёркивают: техника стоит на обочине, движение не блокируется.

Фермеры требуют:

введения с 2027 года прямых выплат на гектар для микро-, малых и средних сельхозпроизводителей;

сохранения действующей ставки НДС для аграрного сектора;

полного возмещения акциза на дизельное топливо, использованное в сельском хозяйстве в 2026 году.

Министерство сельского хозяйства заявило, что уважает право фермеров на протест. Часть требований уже анализируется или находится в стадии реализации. Вопросы по НДС и компенсации акциза на топливо рассматривает Министерство финансов — в рамках налоговой политики и с учётом бюджетных возможностей.