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unimedia.info logounimedia
3 Июля 2026, 18:17
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После отставки Думитру Вартик получил более 30 тысяч леев компенсации

Думитру Вартик подал заявление об отставке с должности зампредседателя Хынчештского районного совета через шесть дней после смерти своей супруги Людмилы Вартик. При прекращении служебных отношений ему была начислена компенсация.

После отставки Думитру Вартик получил более 30 тысяч леев компенсации.
После отставки Думитру Вартик получил более 30 тысяч леев компенсации.

«Заявление об увольнении Думитру Вартика с должности заместителя председателя Хынчештского района было зарегистрировано 9 марта 2026 года.

При прекращении служебных отношений ему была начислена компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск в размере 30 777,16 леев. Выплата была произведена 5 мая 2026 года.

Думитру Вартик не получал никаких других пособий, компенсаций или надбавок в связи с прекращением своих полномочий заместителя председателя района», — сообщила заместитель председателя Хынчештского районного совета Алёна Григораш, передает unimedia.info

Напомним, бывший вице-председатель Хынчештского района от партии PAS Думитру Вартик обвиняется в домашнем насилии, которое привело к самоубийству его супруги Людмилы Вартик. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать страну.

Источник
unimedia.info logounimedia
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