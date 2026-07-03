После отставки Думитру Вартик получил более 30 тысяч леев компенсации.

Думитру Вартик подал заявление об отставке с должности зампредседателя Хынчештского районного совета через шесть дней после смерти своей супруги Людмилы Вартик. При прекращении служебных отношений ему была начислена компенсация.

«Заявление об увольнении Думитру Вартика с должности заместителя председателя Хынчештского района было зарегистрировано 9 марта 2026 года.

При прекращении служебных отношений ему была начислена компенсация за неиспользованный ежегодный отпуск в размере 30 777,16 леев. Выплата была произведена 5 мая 2026 года.

Думитру Вартик не получал никаких других пособий, компенсаций или надбавок в связи с прекращением своих полномочий заместителя председателя района», — сообщила заместитель председателя Хынчештского районного совета Алёна Григораш, передает unimedia.info

Напомним, бывший вице-председатель Хынчештского района от партии PAS Думитру Вартик обвиняется в домашнем насилии, которое привело к самоубийству его супруги Людмилы Вартик. В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать страну.