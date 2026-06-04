Владельцы участков у бывшего Республиканского стадиона оспаривают компенсации в суде.

После того как власти объявили о завершении освобождения территории бывшего Республиканского стадиона, ряд собственников отчуждённой недвижимости обвинили государство в заниженной оценке их имущества и заявили о незаконном вмешательстве в их собственность, сообщает tvrmoldova.md

Правительство утверждает, что компенсации были рассчитаны корректно, а проект принесёт столице новый общественный парк и даст импульс развитию центральной части Кишинёва. Тем не менее некоторые владельцы уже обратились в суд, заявляя, что борьба за справедливое возмещение только начинается.

Генеральный директор Агентства публичной собственности (АПС) Роман Кожухарь заявил, что теперь американская сторона должна подтвердить реализацию права на покупку участка и перечислить 18 миллионов евро за передачу права собственности на землю. После этого правительство Молдовы оформит акт передачи и зарегистрирует право собственности в Государственном реестре недвижимости.

По данным властей, были отчуждены все частные объекты на территории бывшего стадиона, имевшие действующие документы. Речь идёт о 16 объектах недвижимости, принадлежавших 10 собственникам. Общая сумма компенсаций составила почти 96 миллионов леев.

Однако ряд владельцев не согласны с проведённой оценкой и считают предложенные суммы заниженными. Они уже оспаривают решения государства в судебном порядке.

Один из собственников, предприниматель Юрий Вакрэ, рассказал, что сотрудники АПС накануне прибыли на объект и, по его словам, незаконно проникли на территорию принадлежащего ему ресторана.

По его словам, представители агентства взломали дверь, вошли внутрь и вывезли находившуюся там мебель. Владелец также заявил, что независимый оценщик проводил оценку только здания, а стоимость бизнеса и другого имущества не учитывалась. Именно поэтому он решил обратиться в суд.

В свою очередь, Роман Кожухарь отверг обвинения и заявил, что владельцы получили справедливую компенсацию. По его словам, в оценочных отчётах учитывался не только сам объект недвижимости, но и потенциальный доход, который он способен приносить. Таким образом, влияние бизнеса также было учтено через анализ доходности объекта.

Проект строительства нового посольства США на территории бывшего Республиканского стадиона обсуждается уже почти десять лет. За это время вокруг расположенных там зданий и работающих предприятий возникло множество вопросов, а процедура отчуждения неоднократно становилась предметом споров между государством и собственниками.

Сейчас в судах рассматривается несколько исков, а окончательное решение по размеру компенсаций предстоит принять судебным инстанциям.