В 2025 году было забито более 120 тысяч свиней, а компенсации получили три хозяйства.

Более 120 тысяч свиней были забиты в прошлом году в Молдове из-за вспышек африканской чумы свиней. Несмотря на значительные потери, государство выплатило компенсации лишь трём пострадавшим домохозяйствам в размере 67 500 леев.

При этом три фермы, где были зафиксированы самые крупные вспышки, до сих пор не получили компенсацию, пишет ipn.md

Данные Национального агентства по безопасности пищевых продуктов, показывают, что 2025 год стал самым тяжёлым за последние три года по числу забитых животных. На коммерческих фермах было заражено 119 963 свиньи, по сравнению с 966 в 2024 году и 6 937 в 2023 году. В частных хозяйствах заразились 421 свинья из 54 непрофессиональных хозяйств, тогда как в 2024 году — 138 свиней, и 202 в 2023 году.

По данным ANSA, компенсация предоставляется только в том случае, если владельцы выполнили все требования законодательства, касающиеся декларирования и регистрации животных в Государственном реестре животных, а также санитарно-ветеринарных норм. На основании этих критериев в прошлом году компенсации получили три хозяйства. При этом коммерческие фермы, пострадавшие в 2025 году, компенсаций не получили.

В 2023 году ситуация была иной: одно коммерческое хозяйство получило компенсацию на сумму более 63,6 млн лей, а три хозяйства получили в общей сложности более 40 тысяч лей. За 2024 год ANSA не указывает информацию о предоставлении компенсаций.

Помимо компенсаций за забитых животных, государство также выплачивает вознаграждения за обнаружение туш диких кабанов, заражённых или подозреваемых в африканской чуме свиней. В 2025 году было зарегистрировано 16 случаев обнаружения туш, за которые выплачено в общей сложности 16 661 лей. В первые месяцы 2026 года было зарегистрировано девять случаев, а сумма выплат превысила 9 тысяч леев.

ANSA уточняет, что компенсации предоставляются в рамках мер по ликвидации вспышек инфекционных заболеваний животных. Владельцы, которые не зарегистрировали животных, не уведомили власти или не соблюдали санитарно-ветеринарные требования, могут лишиться права на компенсацию.