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agora.md logoagora
9 Июня 2026, 12:14
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Бывший глава Службы госохраны получил почти 700 тысяч леев при увольнении

Бывший директор Службы государственной охраны (SPPS) Василе Попа получил при увольнении пособие в размере 692 тысяч леев. Об этом свидетельствует декларация об имуществе и личных интересах его супруги Зинаиды Попа.

Бывший глава Службы госохраны получил почти 700 тысяч леев при увольнении.
Бывший глава Службы госохраны получил почти 700 тысяч леев при увольнении.

В комментарии для портала Agora Василе Попа заявил, что сумма включает компенсацию за неиспользованные отпуска и перерасчет заработной платы.

Согласно декларации об имуществе и личных интересах, поданной Зинаидой Попа, в 2025 году Василе Попа получил от SPPS доходы, указанные как «зарплата/отпускные», на сумму более 785 тысяч леев, а также пособие при увольнении в размере свыше 692 тысяч леев.

«Около двухсот с лишним тысяч — это компенсация за неиспользованный отпуск, а остальное — разница в зарплате, которую я получил еще в 2013 году. В 2013 году при увольнении со службы я получил компенсацию в размере 15 окладов. Сейчас, когда я ушел, был произведен перерасчет этих же 15 окладов, и к ним добавили еще пять окладов», — пояснил Василе Попа.

Василе Попа занимал должность директора Службы госохраны в 2023–2025 годах. В 2025 году он был освобожден от должности после того, как президент Майя Санду подписала соответствующий указ на основании поданного им заявления об отставке.

В 2023 году Попе было присвоено звание генерал-майора SPPS.

Источник
agora.md logoagora
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