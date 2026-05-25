Думитру Вартику предъявили обвинение в доведении жены до самоубийства.

Генеральная прокуратура сообщает, что 22 мая Прокуратура муниципия Кишинёв сектора Рышкановка предъявила Вартику обвинение. Мужчине инкриминируют два эпизода, связанных с семейным насилием, пишет realitatea.md

Первый эпизод касается событий ноября 2025 года. Вартика обвиняют в совершении домашнего насилия, которое привело к попытке самоубийства со стороны его супруги. Второй эпизод связан непосредственно со смертью женщины: обвинение вменяет ему домашнее насилие, повлёкшее самоубийство жертвы 3 марта 2026 года.

Согласно формулировке обвинения, Думитру Вартик обвиняется в умышленных действиях и бездействии, совершённых в отношении члена семьи, в том числе с использованием информационных технологий и электронных средств связи. Эти действия выражались в изоляции, запугивании, подавлении воли и установлении контроля над жертвой, а также в запрете пользоваться общим имуществом и семейными ресурсами. По версии следствия, именно эти действия привели к попытке самоубийства, а впоследствии и к самоубийству Людмилы Вартик.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде обязательства не покидать страну.

Уголовное преследование продолжается. В настоящее время следствие ожидает результаты дополнительной комплексной судебно-медицинской экспертизы. Она должна помочь установить все обстоятельства, имеющие значение для полного и объективного расследования дела. Кроме того, после получения всех результатов назначенных экспертиз будет проведена посмертная психолого-психиатрическая экспертиза, сообщает Генеральная прокуратура.