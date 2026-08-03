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tv8.md logotv8
3 Августа 2026, 18:18
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Новым председателем Совета по телевидению и радио Молдовы стала Анета Гонца

Кандидатуру заместителя председателя учреждения 3 августа поддержали шестью голосами на открытом заседании.

Новым председателем Совета по телевидению и радио Молдовы стала Анета Гонца.
Новым председателем Совета по телевидению и радио Молдовы стала Анета Гонца.

Выборы нового руководителя прошли после отставки Лилианы Вицу, ранее возглавлявшей Совет, передает tv8.md

Как сообщили в СТР, у Анеты Гонца есть степень доктора политологии и магистра журналистики и коммуникационных наук. Она работает преподавателем, занимается исследованиями в области СМИ, проводит тренинги по медиаграмотности, а также имеет опыт журналистской деятельности.

В разные годы Гонца сотрудничала с Ассоциацией независимой прессы, Центром независимой журналистики, медиапрограммой Фонда Сороса в Молдове, Agora Francophone и Deutsche Welle Akademie.

В 2004 году Анета Гонца окончила факультет международных отношений Института международных отношений Молдовы. Год спустя она получила степень магистра на факультете журналистики и коммуникационных наук Государственного университета Молдовы, а в 2009 году — степень доктора политологии. В 2010–2012 годах занимала должность заместителя декана факультета журналистики и коммуникационных наук ГУМ.

3 августа стало известно, что председатель Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу подала в отставку. Она не сообщила подробностей о причинах своего решения, сославшись на "предстоящие перемены в профессиональной деятельности".

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Источник
tv8.md logotv8
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