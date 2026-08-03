Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу подала в отставку.

Об этом она сообщила 3 августа в публикации в социальных сетях.

По словам Вицу, решение связано с предстоящими изменениями в ее профессиональной деятельности.

«В связи с ожидаемыми изменениями в моей профессиональной жизни сегодня я подала в отставку с должности председателя Совета по телевидению и радио. Благодарю коллег за поддержку и усилия, приложенные за почти пять лет, чтобы миссия национального органа регулирования — служить общественным интересам и защищать информационное пространство страны — была выполнена», — написала она в Facebook.

Вицу отметила, что Совет по телевидению и радио является «авторитетной организацией среди европейских профильных структур, вносит вклад в процесс европейской интеграции и, что еще важнее, заботится о том, чтобы граждане получали более качественный аудиовизуальный контент, ближе к их проблемам и с большим уважением к требованиям закона».