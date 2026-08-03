theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Point.md logoPoint
3 Августа 2026, 09:31
22 345
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу подала в отставку

Об этом она сообщила 3 августа в публикации в социальных сетях.

Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу подала в отставку.
Глава Совета по телевидению и радио Лилиана Вицу подала в отставку.

По словам Вицу, решение связано с предстоящими изменениями в ее профессиональной деятельности.

«В связи с ожидаемыми изменениями в моей профессиональной жизни сегодня я подала в отставку с должности председателя Совета по телевидению и радио. Благодарю коллег за поддержку и усилия, приложенные за почти пять лет, чтобы миссия национального органа регулирования — служить общественным интересам и защищать информационное пространство страны — была выполнена», — написала она в Facebook.

Вицу отметила, что Совет по телевидению и радио является «авторитетной организацией среди европейских профильных структур, вносит вклад в процесс европейской интеграции и, что еще важнее, заботится о том, чтобы граждане получали более качественный аудиовизуальный контент, ближе к их проблемам и с большим уважением к требованиям закона».

Подпишитесь на новости Point.md в Google
Источник
Point.md logoPoint
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте