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rupor.md logorupor
29 Июня 2026, 08:42
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В Платформе DA сменился председатель

Генеральный секретарь Платформы DA Ливиу Вовк избран председателем партии. Об этом сообщил Дину Плынгэу, который возглавлял формирование с 2022 года.

В Платформе DA сменился председатель.
В Платформе DA сменился председатель.

В то же время депутаты Дину Плынгэу и Стела Макарь вернулись в качестве членов Национального политического бюро и Национального политического совета. Плынгэу заявил, что поддержит нового лидера Платформы DA. По его словам, Вовк хорошо знает ситуацию внутри партии и должен заняться подготовкой команды к будущим местным выборам, пишет rupor.md

«Ливиу Вовк, самый подходящий человек для этой должности сейчас: он трудолюбив, предан делу и лучше всех знает, как обстоят дела в партии. Уверен, что он справится с задачами, которые партия поставила в контексте будущих местных выборов, где нынешние мэры, местные и районные советники рассчитывают на новый мандат, а другие члены партии хотят получить политическую и логистическую поддержку для избрания на местном уровне», — написал Плынгэу.

Плынгэу также заявил, что Платформа DA должна начать переговоры с внепарламентскими проевропейскими партиями. По его мнению, после последних политических скандалов Молдове нужна проевропейская альтернатива, но не новый популистский проект.

«В контексте нынешней политической ситуации, с недавними скандалами и публичными спорами, Республике Молдова нужна проевропейская альтернатива, но не популистская, а с профессиональными и честными людьми, которые сейчас разбросаны по разным малым партиям или находятся в гражданском обществе. Не думаю, что нам нужны новые партии, нам нужны более объединенные команды и люди», — заявил он.

Плынгэу возглавлял Платформу DA с мая 2022 года. Сейчас он является депутатом парламента и входит во фракцию ПДС.

Источник
rupor.md logorupor
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