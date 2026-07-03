theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
ipn
3 Июля 2026, 19:09
10
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

В Гагаузии избрали нового председателя Народного собрания

Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли отставку исполняющего обязанности председателя парламента Николая Орманжи и избрали нового спикера.

В Гагаузии избрали нового председателя Народного собрания.
В Гагаузии избрали нового председателя Народного собрания.

Им стал депутат Валентин Гайдаржи, кандидатуру которого поддержали 18 парламентариев, передает ipn.md

После утверждения отставки Орманжи депутаты рассмотрели вопрос об избрании нового руководителя законодательного органа. На должность претендовали вице-председатель Народного собрания Георгий Лейчу и Валентин Гайдаржи. По итогам голосования большинство голосов получил Гайдаржи.

Отставка Николая Орманжи произошла на фоне затяжного институционального кризиса в Народном собрании Гагаузии. Ранее он выступал за принятие временного избирательного регламента, согласованного в ходе переговоров между Комратом и Кишиневом, который должен был урегулировать проведение региональных выборов в 2026 году. Однако компромиссный документ не получил поддержки депутатов.

Тем временем бывший председатель Народного собрания Дмитрий Константинов находится в национальном и международном розыске. Суд Комрата приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением и хищении более 46 млн леев. По данным правоохранительных органов, после вынесения приговора он скрылся и, предположительно, находится в Приднестровском регионе.

Источник
ipn
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте