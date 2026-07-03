В Гагаузии избрали нового председателя Народного собрания.

Депутаты Народного собрания Гагаузии приняли отставку исполняющего обязанности председателя парламента Николая Орманжи и избрали нового спикера.

Им стал депутат Валентин Гайдаржи, кандидатуру которого поддержали 18 парламентариев, передает ipn.md

После утверждения отставки Орманжи депутаты рассмотрели вопрос об избрании нового руководителя законодательного органа. На должность претендовали вице-председатель Народного собрания Георгий Лейчу и Валентин Гайдаржи. По итогам голосования большинство голосов получил Гайдаржи.

Отставка Николая Орманжи произошла на фоне затяжного институционального кризиса в Народном собрании Гагаузии. Ранее он выступал за принятие временного избирательного регламента, согласованного в ходе переговоров между Комратом и Кишиневом, который должен был урегулировать проведение региональных выборов в 2026 году. Однако компромиссный документ не получил поддержки депутатов.

Тем временем бывший председатель Народного собрания Дмитрий Константинов находится в национальном и международном розыске. Суд Комрата приговорил его к 12 годам лишения свободы по делу о злоупотреблении служебным положением и хищении более 46 млн леев. По данным правоохранительных органов, после вынесения приговора он скрылся и, предположительно, находится в Приднестровском регионе.