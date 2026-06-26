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rupor.md logorupor
26 Июня 2026, 16:32
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В Оргеевском районе сменилось руководство: председателем избран представитель PAS

Руководство Оргеевского района было отправлено в отставку, а новым председателем района избран представитель партии PAS Валентин Унку. Решения были приняты в четверг на внеочередном заседании Оргеевского районного совета.

В Оргеевском районе сменилось руководство: председателем избран Валентин Унку.
В Оргеевском районе сменилось руководство: председателем избран Валентин Унку.

Информацию подтвердил начальник управления публичной администрации, коммуникации и протокола Марин Михайлов, пишет rupor.md

Согласно решениям, поддержанным 24 районными советниками, были освобождены от должностей председатель района Василе Адашан, а также вице-председатели Михаил Пачу, Вячеслав Кэпэцынэ и Наталья Рэйлян.

После этого Валентин Унку был избран председателем Оргеевского района голосами 25 советников.

Василе Адашан и трое его заместителей были назначены на свои должности в конце декабря 2023 года. Ранее Адашан также баллотировался на пост мэра муниципия Оргеев на новых местных выборах, состоявшихся в мае.

Источник
rupor.md logorupor
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