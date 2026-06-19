Новый налоговый пакет может привести к росту цен на электроэнергию на 20%.

Электроэнергия может подорожать примерно на 20% с 1 апреля 2027 года в связи с предложением применять стандартную ставку НДС к энергетическим продуктам.

Об этом заявила государственный секретарь Министерства финансов Корина Алекса в эфире передачи Cutia Neagră. По её словам, власти будут искать механизмы компенсации, чтобы снизить влияние нововведения на счета потребителей, сообщает unimedia.info

— Электроэнергия станет дороже на 20 процентов уже в следующем году.

— Согласно предложенной нами редакции, к электроэнергии будет применяться ставка НДС в размере 20% на энергетические продукты с 1 апреля 2027 года. Таким образом, мы сможем избежать негативного влияния в холодный сезон и перейти к стандартному налогообложению по общей ставке НДС уже с начала весны, — пояснила Корина Алекса.

— Но после весны наступят осень и зима. Значит, нам всё равно придётся платить на 20 процентов больше.

— Не стоит так упрощать ситуацию. Наша задача — создать единую систему НДС с одной стандартной ставкой. Всё, что будет поступать в бюджет, сможет возвращаться гражданам через различные инструменты поддержки, в том числе через компенсации в счетах. Мы не преследуем цель повысить тарифы. Когда будет принято окончательное решение о применении ставки НДС в размере 20% к электроэнергии, мы сразу же сядем за стол переговоров с коллегами и определим справедливые и удобные механизмы, чтобы граждане не почувствовали эту ставку НДС в итоговой сумме своих счетов», — заявила государственный секретарь Министерства финансов.

В свою очередь, гражданское движение «Construim Încredere» предупреждает, что пакет налоговых изменений, предлагаемый на 2027 год, может существенно увеличить финансовую нагрузку на население. По оценкам организации, из-за возможного роста цен на электроэнергию, продукты питания, топливо и другие товары первой необходимости дополнительные расходы средней семьи могут превысить 10–12 тысяч леев в год.