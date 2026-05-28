Депутат PAS: После роста НДС часть продуктов может подорожать.

По словам Трубки, определенное подорожание неизбежно, однако рост цен не составит полные 12%, поскольку часть дополнительных расходов могут взять на себя производители и импортеры за счет собственной прибыли, сообщает realitatea.md

«Некоторое повышение цен будет. Но я не думаю, что оно составит все 12%. Часть расходов, вероятно, будет покрыта за счет маржи прибыли экономических агентов», — заявил депутат.

Он уточнил, что это касается прежде всего продукции с добавленной стоимостью, где производители и импортеры могут частично компенсировать дополнительные затраты.

Трубка также отметил, что Министерство финансов выступает за сокращение налоговых льгот и переход к адресной финансовой поддержке тех, кто действительно нуждается в помощи.