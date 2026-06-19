Эксперты: НДС 20% в сельском хозяйстве может вызвать цепной рост цен.

Введение НДС в размере 20% в сельском хозяйстве вместо действующей ставки 8%, а также повышение акциза на дизельное топливо и налога на землю могут спровоцировать цепной рост цен в экономике.

Об этом предупреждают представители аграрного сектора и эксперты, сообщает Radio Moldova.

По их словам, при обсуждении налоговой реформы не был в полной мере просчитан её эффект на агропродовольственную отрасль, которая является ключевой для продовольственной безопасности страны. Участники рынка считают необходимым расширить консультации, чтобы избежать усиления неравенства и роста цен на базовые продукты питания.

Директор по лоббированию и адвокации Ассоциации производителей и экспортеров фруктов Moldova Fruct Надежда Руссу отмечает, что во многих странах Европы сельское хозяйство защищается сниженной ставкой НДС, чтобы поддерживать как производителей, так и доступность продуктов для населения.

«Очень важно сохранить переработку внутри страны и не перейти на потребление импортной продукции. Если произойдут такие повышения и цепной рост цен, питание местными продуктами станет очень дорогим», — заявила Надежда Руссу.

Она также подчеркнула, что дизельное топливо является ключевым ресурсом для сельского хозяйства, и любое увеличение его стоимости снижает конкурентоспособность фермеров.

«Мы не понимаем, почему власти начинают унификацию налогов именно с сельского хозяйства, которое является уязвимым сектором. Фермеры работают под открытым небом. Эти изменения не будут в их пользу», — добавила она.

Экономический эксперт Марин Господаренко считает, что новая налоговая политика напрямую повлияет на стоимость жизни населения, а эффект выйдет далеко за пределы продуктов питания.

«Пенсионеры, социально уязвимые семьи — что они будут делать? Найдите им отдельную программу или разработайте её… в рамках бюджетного процесса определите ресурсы и направьте их на поддержку пенсионеров и социально уязвимых семей», — отметил эксперт.

В свою очередь, власти заявляют, что отмена льготных ставок НДС направлена на создание более унифицированной налоговой системы. По словам министра финансов Андриана Гаврилицэ, реформа не преследует цель увеличить налоговую нагрузку, а предполагает перераспределение средств через компенсационные механизмы.

«Мы очень чётко определяем проблемы и варианты вмешательства. Безусловно, мы примем необходимые меры, чтобы не создавать дополнительной нагрузки на фермеров. Наоборот, мы должны возвращать акциз полностью до минимального уровня ЕС в сельском хозяйстве и возвращать НДС ежемесячно», — заявил министр.

Также отмечается, что ассоциация «Сила фермеров» раскритиковала налоговые изменения в части сельского хозяйства и объявила о планируемых протестах. Одним из ключевых требований является отказ от повышения НДС до 20% на агропродовольственную продукцию.