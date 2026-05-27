27 Мая 2026, 18:02
Кику: Рост цен связан с раздутием бюрократического аппарата PAS
Бывший премьер-министр и нынешний депутат парламента Ион Кику заявил, что главной причиной роста цен и повышения НДС является «раздутый бюрократический аппарат PAS» в министерствах и государственных агентствах.
По словам политика, на содержание госаппарата требуются сотни миллионов леев, тогда как внешние партнеры власти «больше не дают денег», сообщает unimedia.info
«Главная причина повышения НДС и, соответственно, цен — это раздувание бюрократического аппарата PAS в министерствах и агентствах. Нужны сотни миллионов на содержание, а “партнеры” Майи больше денег не дают. Когда же мы наконец поймем?», — написал Ион Кику в соцсетях.
Представители партии власти пока не прокомментировали заявления бывшего премьера.