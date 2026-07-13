theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
politia.md logopolitia
13 Июля 2026, 17:37
8 432
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

Найденного в Кишиневе трехлетнего мальчика вернули семье

Трехлетний мальчик, которого ранее нашли одного на улице в столичном секторе Ботаника, был благополучно возвращен родным.

Найденного в Кишиневе трехлетнего мальчика вернули семье.
Найденного в Кишиневе трехлетнего мальчика вернули семье.

Как сообщили в полиции, ребенка обнаружили без сопровождения взрослых благодаря бдительности граждан, которые сообщили о случившемся правоохранителям. На место оперативно прибыли сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования, которые забрали мальчика и нашли его семью.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок самостоятельно вышел из дома после того, как его оставили под присмотром братьев.

Полиция поблагодарила жителей, которые вовремя сообщили о ребенке.

Напомним, что трехлетнего мальчика нашли прохожие сегодня на бульваре Дечебал в секторе Ботаника.

Источник
politia.md logopolitia
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте