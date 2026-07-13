Найденного в Кишиневе трехлетнего мальчика вернули семье.

Трехлетний мальчик, которого ранее нашли одного на улице в столичном секторе Ботаника, был благополучно возвращен родным.

Как сообщили в полиции, ребенка обнаружили без сопровождения взрослых благодаря бдительности граждан, которые сообщили о случившемся правоохранителям. На место оперативно прибыли сотрудники Батальона патрулирования и оперативного реагирования, которые забрали мальчика и нашли его семью.

В ходе проверки выяснилось, что ребенок самостоятельно вышел из дома после того, как его оставили под присмотром братьев.

Полиция поблагодарила жителей, которые вовремя сообщили о ребенке.

Напомним, что трехлетнего мальчика нашли прохожие сегодня на бульваре Дечебал в секторе Ботаника.