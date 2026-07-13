theme-icon
logo
logo
ПолитикаЭкономикаОбществоПроисшествияВ миреСпортЛедиАвтоНаукаHi-Tech
Сообщить новость
+
Download app from store
User avatar
Сообщить новость
+
Тема сайта
theme-icon
Search icon
рубрики
Все новости
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
В мире
сюжеты
Цены на топливо
Бельцы
Газовый кризис
Гагаузия
Кишинев
Карта
Курс валют
Погода
Афиша
Служба поддержки
(+373) 22 888 002
info@point.md
Размещение рекламы
(+373) 22 888 966
sales@simpals.com
Facebook social link
Telegram social link
Instagram social link
Menu icon
Point.md logo
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
stiri.md logostiri
13 Июля 2026, 12:42
3 498
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована

На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка

В Кишиневе нашли мальчика примерно трех лет без сопровождения взрослых. Полиция разыскивает его родителей.

На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка.
На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка.

Ребенка обнаружили на бульваре Дечебал, 72/6 в столичном секторе Ботаника. Правоохранители просят помощи граждан в установлении личности его родителей, пишет stiri.md

Ребенок представился Тимуром. Он также сообщил, что его маму зовут Нина, и у него есть два брата — Вова и Ваня.

Всех, кто узнал мальчика или располагает какой-либо информацией о его семье, просят незамедлительно позвонить по номеру 112.

На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка

Источник
stiri.md logostiri
Поделиться новостью
Скопировать ссылку
Ссылка скопирована
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте
Разместить рекламу на сайте