На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка.

В Кишиневе нашли мальчика примерно трех лет без сопровождения взрослых. Полиция разыскивает его родителей.

Ребенка обнаружили на бульваре Дечебал, 72/6 в столичном секторе Ботаника. Правоохранители просят помощи граждан в установлении личности его родителей, пишет stiri.md

Ребенок представился Тимуром. Он также сообщил, что его маму зовут Нина, и у него есть два брата — Вова и Ваня.

Всех, кто узнал мальчика или располагает какой-либо информацией о его семье, просят незамедлительно позвонить по номеру 112.