13 Июля 2026, 12:42
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На Ботанике в Кишиневе нашли оставленного без присмотра ребенка
В Кишиневе нашли мальчика примерно трех лет без сопровождения взрослых. Полиция разыскивает его родителей.
Ребенка обнаружили на бульваре Дечебал, 72/6 в столичном секторе Ботаника. Правоохранители просят помощи граждан в установлении личности его родителей, пишет stiri.md
Ребенок представился Тимуром. Он также сообщил, что его маму зовут Нина, и у него есть два брата — Вова и Ваня.
Всех, кто узнал мальчика или располагает какой-либо информацией о его семье, просят незамедлительно позвонить по номеру 112.